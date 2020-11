Gattuso in conferenza stampa: ”Quando giochi queste gare sai che non ci sono partite facili. Speriamo di riuscire a dedicare qualcosa a Maradona”

Ecco le dichiarazioni di Gennaro Gattuso in conferenza stampa dopo la vittoria del Napoli sul Rijeja per 2-0:

‘”Sapevamo che era una partita molto difficile, non siamo stati bravi a farla girare. Abbiamo perso tanti palloni. Quando giochi queste gare sai che non ci sono partite facili. Sono molto contento ora piuttosto che dopo la gara giocata in casa del Rijeka. Da calciatore non ho mai incontrato Maradona.

Ho avuto la possibilita’ 3-4 volte di cenare con lui, sono state serate indimenticabili. Mi ha ringraziato per gli auguri dei 60 anni. Mi avrebbe fatto tanti tunnel. Diego non morira’ mai, soprattutto in questa citta’.

Ha cambiato la storia di Napoli. E’ stato piu’ di un calciatore, diceva sempre cose sensate. Se fanno un sondaggio su chi e’ piu’ famoso tra San Gennaro e Diego Maradona vince Diego. Rimarra’ sempre vivo. E’ stato qualcosa di straordinario. Speriamo di riuscire a dedicare qualcosa a Maradona. Gia’ quando siamo andati in albergo, la gente ci applaudiva ma erano applausi per lui.

E’ stato un qualcosa di straordinario. Non era solo tecnico, sembrava di gomma, faceva delle cose assurde ed incredibili. Provava ad imitarlo ma non ci riuscivo”.