Gattuso su Juve-Napoli: “Sono arrabbiato! I bianconeri sono in costruzione, potevamo vincere”

Gennaro Gattuso, dopo la vittoria del Napoli contro l’Atalanta per 4-1, ha parlato della mancata partenza verso Torino per la partita contro la Juventus:

“Io ho rosicato, sono il più incazzato per non aver giocato a Torino. La Juve è la squadra da battere, ma è un cantiere aperto perché è in costruzione. La partita l’avrei preparata allo stesso modo di oggi, con Demme al posto di Bakayoko. Secondo me potevamo giocarcela, poi avremmo anche perso 3-0, ma sul campo. Noi alle 18:55 eravamo sul pullman e dopo non ci hanno fatto partire. Vi assicuro che abbiamo fatto di tutto per partire. Quando ho parlato con la società eravamo rimasti che si giocasse senza problemi“.