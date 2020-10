Gazzetta: “De Laurentiis ha rifiutato 50 milioni dall’Atletico Madrid per Fabian”

Clamoroso retroscena di calciomercato appena pubblicato dalle colonne della Gazzetta dello Sport, che riguarda Fabian Ruiz e l’Atletico Madrid. Secondo quanto scrive Alfredo Pedullà, all’ultimo giorno di mercato i Colchoneros di Diego Pablo Simeone hanno offerto ben 50 milioni di euro per strappare al Napoli il talento ex Betis. Secco no di Aurelio De Laurentiis, che non aveva intenzione di privarsi del centrocampista in questa stagione, probabilmente anche con la complicità di uno proposta economica non all’altezza delle qualità del giocatore. Ciò che sottolinea il collega esperto di calciomercato, però, è il fatto che l’iberico non abbia battuto ciglio, accettando la decisione della società “senza piagnistei, come fatto da altri”. Vedremo se in futuro ci sarà un nuovo approccio dei madrileni per l’otto azzurro.

