Gazzetta dello Sport – Sorteggio mai visto per le italiane, che derby Napoli-Milan

La Gazzetta dello Sport scrive di un sorteggio mai visto per le italiane:

“Dal punto di vista tecnico sarebbe stato il Milan l’avversario preferibile per Inzaghi, veleni del derby a parte: ha già vinto due sfide su tre in stagione, compresa la Supercoppa, e psicologicamente per Pioli non sarebbe stato facile. Invece il “derby” è Milan-Napoli, altro classico di stagione. In campionato Spalletti ha vinto 2-1 a San Siro. Adesso tre sfide in 17 giorni di aprile: il 2 ancora campionato al Maradona, quindi la doppia di Champions. Dall’alto dei suoi 20 punti sul Milan, il ruolo di favorito spetta di diritto al Napoli: i rossoneri hanno mostrato personalità contro il Tottenham, ma manca la vecchia fluidità di gioco. Fiorentina e Salernitana hanno insinuato qualche preoccupazione. Il Napoli è impressionante, adesso può permettersi un turnover che il Milan non contempla nella sua agenda: per gioco e singoli, Lobotka, Kvara e Osimhen, il confronto non regge. Leao, Theo, Tonali e Maignan possono forse sovvertire gli equilibri. Una difesa a tre sarebbe gradita a Spalletti. I campioni contro i successori”.