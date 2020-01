Gazzetta: “Immobile contro Manolas, è aria di derby all’Olimpico. La tradizione è con il greco”

Sei gli incroci finora: 1 vittoria per Immobile, 1 pareggio e 4 successi per Manolas Pubblicato il alle 9:00 da •

Il capocannoniere del campionato contro uno dei difensori più forti della Serie A, l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio al confronto tra Immobile e Manolas. Un confronto che, proprio all’Olimpico, farà rivivere l’atmosfera di tanti derby romani. Sei gli incroci finora: 1 vittoria per Immobile, 1 pareggio e 4 successi per Manolas il bilancio. Immobile proverà ad andare a segno per la quinta volta però contro Manolas, anche perché è ad una rete da Giordano e agganciarlo o superarlo contro il Napoli, l’altra squadra a cui Giordano ha legato le sue gesta, avrebbe un significato particolare. Per Manolas invece ci sarà la difficoltà nell’esprimersi in una difesa ancora in emergenza, senza Koulibaly, Maksimovic e Meret, facendo di nuovo coppia con Di Lorenzo adattato al centro.