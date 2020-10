Bastoni e Skriniar positivi al COVID-19, ma niente “bolla”. Questo riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, dove si evince come l’Inter non ha previsto al Suning Center l’isolamento del gruppo squadra, anche dopo i recenti lavori di ristrutturazione. Al Napoli, invece, viene contestato il non essere andati subito in “bolla” dopo l’ufficialità della positività di Zielinski ed Elmas. In realtà nessuno è mai realmente andato in bolla come ora sta facendo il Napoli a Castel Volturno.