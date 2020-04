Gazzetta – Juventus, Milinkovic Savic pallino di Paratici

La Juventus potrebbe cambiare in regia con la possibile cessione di Miralem Pjanic e l’acquisto di un nuovo metronomo da inserire nei piani di Sarri. Il bosniaco, dopo un buon inizio di stagione, è finito dietro anche a Bentancur, che per età e abnegazione rappresenta l’uomo ideale da plasmare per il tecnico toscano. Il PSG è pronto a muoversi per l’ex Roma e questo potrebbe significare un bel pacco di milioni da incassare per la Vecchia Signora. Non solo Paul Pogba tra gli obiettivi sensibili in caso di addio dell’attuale metronomo, ma anche Sergej Milinkovic-Savic, vecchio pallino di Paratici. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.