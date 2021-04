Nikola Maksimovic vuole restare in Serie A. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il suo futuro sarà lontano da Napoli, ma sempre in Italia. Il rinnovo non ci sarà, e il serbo ha richieste anche all’estero. Inter e Milan ci pensano, la Lazio guarda da lontano, e potrebbe scattare l’asta per il centrale.