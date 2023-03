C’è grande attesa in casa Napoli per una serata che potrebbe essere storica. Gli azzurri potrebbero raggiungere i Quarti di finale Champions per la prima volta nella propria storia. Come riporta la Gazzetta Spalletti schiererà la formazione tipo con il ritorno in campo di Alex Meret in porta. Nessun dubbio in difesa e a centrocampo con l’unico ballottaggio vero che riguarda la fascia destra con Lozano favorito al momento su Politano.