Il Mattino – L’Uefa monitora Napoli-Eintracht: occhio alle sanzioni in caso di incidenti

Il match di questa sera tra Napoli ed Eintracht Francoforte è atteso da tempo. Nelle ultime ore in città c’è però preoccupazione per l’arrivo di ben 400 tifosi tedeschi e le forze dell’ordine già si sono mobilitate. Come riporta Il Mattino anche l’Uefa monitora con attenzione la situazione del match ed in caso di sanzioni non sono escluse sanzioni per il club partenopeo. Ieri Ceferin è tornato a parlare ed ha parlato di spostare sede del match in quelle città dove non è garantita la massima sicurezza.