GdS – Allan, Ancelotti chiama. Sul piatto un’offerta importante, ma ADL chiede almeno 40 milioni

Il Napoli si sta adoperando pure per alcune operazioni in uscita. Una di queste riguarda Marques Allan, la cui cessione rientra nei programmi del club. Il mediano brasiliano è molto apprezzato da Carlo Ancelotti, che si sta adoperando per portarlo all’Everton. Resta da stabilire soltanto se la richiesta del Napoli potrà essere in qualche modo variabile. Aurelio De Laurentiis chiede 40 milioni di euro, una cifra ritenuta eccessiva da parte del club inglese. Il manager dell’Everton può contare sugli ottimi rapporti che ha conservato con il presidente del Napoli, nonostante l’esonero subito nel mese di dicembre. Le quotazioni di giornata danno Allan molto vicino al trasferimento a Liverpool”.

RAPPORTI TESI – “Quelli tra il brasiliano e il Napoli si sono incrinati a gennaio 2019, quando il Psg avrebbe voluto ingaggiarlo, ma trovò l’opposizione di De Laurentiis che avrebbe voluto 80 milioni di euro per lasciarlo andare. Dinanzi a questa richiesta, i dirigenti francesi mollarono subito la trattativa, lasciando nello sconforto il mediano della nazionale brasiliana al quale sarebbe stato garantito un quadriennale da 6 milioni di euro a stagione, a fronte dei 2 gli garantisce tuttora il Napoli. Stavolta, però, il club ha fatto altre scelte, gli acquisti di Lobotka e Demme, a gennaio, hanno già cambiato l’assetto del campionato e per Allan c’è il sospetto che finirà la stagione alternandosi tra panchina e qualche presenza imposta dal turnover a cui ricorrerà l’allenatore per i troppi impegni ravvicinati che prevederà la stagione da qui a tutto il mese di agosto se il Napoli dovesse andare avanti anche in Champions League”.

SCONTO – “È probabile, a questo punto, che De Laurentiis rivedrà la propria richiesta andando incontro all’amico Ancelotti. Trenta milioni potrebbe essere la cifra che convincerebbe il presidente a lasciarlo andare. D’altra parte, non avrebbe senso trattenere un giocatore che da un anno e mezzo, ormai, si sente fuori dal progetto. Per sua scelta, certo, fino a gennaio. Col nuovo anno, la panchina gli è stata imposta dall’arrivo di Demme”.

Fonte: Gazzetta.it