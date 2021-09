GdS – Allegri potrebbe tenere a riposo i sudamericani contro il Napoli in vista della Champions

Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, il problema della Juventus riguarda i 5 sudamericani (Dybala, Cuadrado, Bentancur, Alex Sandro e Danilo), che giocando l’ultima delle tre sfide nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 arriveranno a poche ore dalla partita di Napoli. Si stanno organizzando tutti per rientrare subito con un volo privato, ma in ogni caso non saranno in Italia prima di venerdì sera, con la stanchezza del viaggio e il fuso. Allegri potrebbe tenerli tutti a riposo (tenendo conto anche del debutto in Champions contro il Malmoe di tre giorni dopo) e puntare sulla difesa a tre, sfruttando poi i tanti esterni offensivi (Chiesa, Bernardeschi, Kulusevski).