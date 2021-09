Napoli, domani la ripresa degli allenamenti: alle 21 il test contro il Benevento

Domenica di pausa per gli azzurri che riprendono domani con il test amichevole contro il Benevento (ore 21 diretta su Ottochannel canale 696 e Sky per gli abbonati) allo stadio Maradona. Spalletti, naturalmente, non avrà i nazionali a disposizione visto che torneranno a metà settimana e qualcuno anche giusto in tempo per il match contro la Juventus. Il tecnico di Certaldo dovrà inventarsi la formazione a centrocampo visto che al momento c’è solo Fabian poiché non sono a disposizione Elmas, Zielinski e Lobotka. Demme è ancora out. Sicuramente dovrà attingere un po’ dai giovani della Primavera.