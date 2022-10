GdS – Il Napoli dalla Champions può incassare più di 60 mln: le cifre

La Gazzetta dello Sport scrive a proposito del Napoli che punta a vincere in Champions contro il Rangers per il prestigio e non solo. Perché da 18 anni nessuna italiana in Champions è riuscita a infilare 5 successi di fila in avvio girone, ma anche perché il pokerissimo consentirebbe di blindare un primo posto importantissimo per il cammino in Europa, oltre che per aspetti economici non poco rilevanti. “Partendo da una quarantina di milioni di base, con i successi nel girone il Napoli ha toccato i 57 milioni di introiti dalla Uefa, che con la vittoria di stasera e quella probabile del girone lieviteranno tranquillamente oltre i 60 milioni. Significa tenere i conti a posto – e su questo De Laurentiis difficilmente è andato in rosso – ma soprattutto poter programmare il futuro di questa squadra puntellandola ulteriormente con qualche altro buon investimento”, si legge sul quotidiano.