Libero – Juventus, ipotesi penalizzazione punti ma non si rischia la Serie B

Secondo quanto riportato da Libero, che richiama “fonti accreditate”, l’inchiesta Prisma della Procura di Torino e gli illeciti imputati alla Juventus sia in campo ordinario che in quello sportivo, potrebbero portare a una penalizzazione di punti, che non sarebbero pochi, nella classifica del campionato in corso, ma non si dovrebbe arrivare a “sanzioni patibolari” come la retrocessione in Serie B, come avvenne per Calciopoli e difficilmente le sanzioni potrebbero colpire anche i campionati precedenti, dal 2019 al 2021.