GdS – Il Napoli riscatterà Anguissa dal Fulham: cifre e dettagli dell’operazione

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe deciso di riscattare dal Fulham il centrocampista Andrè-Frank Zambo Anguissa: “Il camerunese diventa in fretta uno dei protagonisti del favoloso inizio di campionato della squadra di Spalletti. E con Koulibaly e Osimhen diventa l’asse portante. Non a caso quando fra infortuni e Coppa d’Africa i tre mancano i risultati della squadra ne risentono. E le prestazioni al rientro hanno confermato l’idea dell’allenatore e del club di riscattare dal Fulham il centrocampista che costerà 15 milioni, in tre rate da 5 milioni l’anno. Decisamente un buon affare, considerando che il prestito per questa stagione è costato meno di un milione”.