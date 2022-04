GdS – Litigio in treno tra Edo De Laurentiis e Spalletti, necessario l’intervento del patron

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ricostruisce un presunto litigio tra Edo De Laurentiis e l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti. “Gli attriti sorti, anche a distanza, tra Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti sono stati messi da parte – si legge sul quotidiano – come anche gli strascichi dell’acceso confronto di domenica sera in treno tra il tecnico e il vice presidente Edo De Laurentiis. La priorità per il patron azzurro in questo momento è quella di ricompattare la squadra. Ma c’è anche l’obiettivo, e non è di secondo piano, di approfondire ogni aspetto legato alla squadra”.