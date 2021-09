GdS – Mirante si è offerto, ma il Napoli non vorrebbe ingaggiare un giocatore solo per qualche giorno

La Gazzetta dello Sport scrive a proposito dell’emergenza portieri nel Napoli, dato l’infortunio di Meret e gli impegni di Ospina con la nazionale colombiana: “Il Napoli si è rivolto alla federcalcio e anche all’Uefa perché Ospina possa entrare nel Regno Unito, per la partita con il Leicester, il 15 settembre. Sì perché provenendo da una zona rossa per il Covid, le regole inglesi impongono che si possa entrare nel Paese solo dopo 10 giorni di quarantena. Il che significherebbe essere ancora una volta senza alcuno dei portieri “titolari” anche all’esordio di Europa League. Problema numero 1 per il Napoli. Ecco perché in queste frenetiche ore De Laurentiis con Giuntoli sta riflettendo sull’ipotesi di prendere un portiere svincolato e fra i disponibili c’è Antonio Mirante, che si è anche offerto. Ma il presidente non vorrebbe ingaggiare un giocatore in più solo per qualche giorno”.