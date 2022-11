GdS – Napoli, a breve saranno annunciati i rinnovi di Lobotka, Rrahmani e Di Lorenzo

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Napoli annuncerà a breve tre nuovi rinnovi di contratto: “Il Napoli annuncerà a breve i rinnovi di Lobotka, Di Lorenzo e Rrahmani. Tutte firme imminenti, forse già nel ritiro in Turchia, con il regista e l’ex Verona che allungheranno fino al 2027, mentre il capitano dovrebbe andare al 2026. Un tris che arriverà subito dopo la conferma di Anguissa a Napoli: la società di De Laurentiis sta cavalcando l’onda del momento, offrendo contratti ai giocatori per lasciar intendere che sono in un top club. Presto Giuntoli si siederà al tavolo anche per estendere già il contratto di Kvaratskhelia e Kim, mentre per Osimhen verranno rispedite al mittente tutte le offerte che arriveranno a gennaio”.