Il Mattino – Italia, Meret potrebbe esordire tra l’Albania e l’Austira

Stando a quanto riportato da Il Mattino, Alex Meret, portiere del Napoli, scenderà in campo con la nazionale italiana in una delle due amichevoli in programma in questa settimana: “Tra Albania e Austria, arriva anche la volta di Meret. Mancini vuole vedere in azione Meret, toccare con mano la sua rinascita, visto che è stato sempre titolare con il Napoli sia in serie A che in Champions. Anche questo un bel regalo per Mancini da parte di Spalletti. Meret ha collezionato la bellezza di 5 anni: la prima panchina proprio con l’Albania, il 24 marzo del 2017. Ma in tutto ha giocato appena 40 minuti, collezionando due presenza con Armenia e San Marino. D’altronde, Alex è il migliore degli antagonisti: sa sempre stare al suo posto e non pretenderà nulla. Ma una gara da titolare con l’Italia, la sua prima volta da numero 1 con la Nazionale, la merita. E anche Mancini lo sa”.