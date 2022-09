GdS – Napoli, ben 11 marcatori tra le fila azzurre: solo Bayern e Rennes hanno fatto meglio

Il Napoli segna e fa segnare. Sono ben 11 i marcatori azzurri in questo inizio di stagione (su 22 calciatori di movimento disponibili in rosa) e la Gazzetta dello Sport celebra questo impressionante dato che permette ai partenopei di essere il miglior attacco in Serie A e in Champions: “Nei 5 maggiori campionati europei, considerando anche le Coppe, solo i tedeschi del Bayern Monaco (13) e i francesi del Rennes (12) hanno mandato in rete più giocatori. E nella lista dei marcatori c’è anche il senso dell’evoluzione della squadra azzurra e anche del lavoro fatto per l’inserimento dei nuovi, ben cinque già a segno: dal gioiello georgiano Kvaratskhelia al roccioso difensore coreano Kim, dal centravanti argentino Simeone all’emergente Raspadori e coi Rangers anche Ndombele si è tolto lo sfizio, dimostrando la voglia di diventare anche lui protagonista di questo Napoli dalle tante soluzioni”.