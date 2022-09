Mauro: “Il VAR deve intervenire solo in caso di oggettività”

Massimo Mauro, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport parlando dei danni creati dal VAR: “VAR? Un co****** al video fa fare la figura dei cretini”. L’ex calciatore ha detto la sua sull’introduzione del VAR. Deve intervenire soltanto in caso di oggettività: la valutazione dell’arbitro presente a pochi metri dall’azione e che prende la decisione per lui più corretta, deve essere insindacabile. Arriva il coglione che sta seduto davanti a un video, coglione in generale, non mi riferisco a quello di Juve-Salernitana – non so nemmeno chi fosse – che segnala all’arbitro un fuorigioco inesistente, il gol viene annullato, il risultato falsato e va a finire che fanno tutti la figura dei cretini. Quello che è successo allo Stadium domenica scorsa ha affossato il VAR”.