GdS – Napoli, Caprile per arrivare a Vicario

L’edizione di oggi della Gazzetta dello Sport si sofferma sulla situazioni portieri del Napoli. Elia Caprile, infatti, potrebbe servire per arrivare a Guglielmo Vicario:

“Da tempo gli scouting azzurri seguono Guglielmo Vicario, classe 1996, altro friulano cresciuto come Meret nella scuola Udinese. Con l’Empoli i rapporti sono buoni e al tempo stesso ci potrebbe essere una triangolazione. Nel senso che il Napoli prenderebbe dal Bari Elia Caprile, classe 2001, che nel settembre scorso ha esordito anche nella Under 21. Questi potrebbe finire a Empoli per un ulteriore step di crescita, con Vicario maturo per il grande salto”.