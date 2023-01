GdS – Napoli-Cremonese, ci potrebbe essere l’esordio di Bereszynski

La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle possibili scelte di Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, per la sfida di Coppa Italia contro la Cremonese: “Raspadori e Simeone ora attendono da Spalletti una nuova opportunità per mettersi in mostra, per dimostrare di essere competitivi e funzionali al progetto. E il discorso riguarda anche gli altri reparti: Ndombele ed Elmas, senza dimenticare Demme, Ostigard in difesa chiede anch’egli più spazio. E a destra potremo vedere il debutto dell’ultimo acquisto Bereszynski, arrivato a Castel Volturno da poco più di una settimana. Così per testare che anche il capitano Giovanni Di Lorenzo ha una valida alternativa, specie in campionato e Champions. Sì perché con la sua esperienza internazionale il polacco, reduce dal mondiale in Qatar, può risultare un ottimo rinforzo”.