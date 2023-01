Il Mattino – Il Napoli ha il gradimento di Ounahi, ma il Leeds ha superato tutti

Il Mattino ha fatto il punto sulla situazione relativa a Azzedine Ounahi, centrocampista dell’Angers che piace al Napoli: “Ai Mondiali in Qatar il centrocampista 22enne è stata una delle rivelazioni del Marocco e per questo motivo ora l’Angers sembra costretta a venderlo. Il Napoli, però, sembrerebbe essersi defilato dopo che l’Angers ha fatto scattare l’asta di mercato per Ounahi. Giuntoli non vuole cadere nel giochetto di fare una nuova offerta al rialzo. Al momento, quindi, è il Leeds con 25 milioni che potrebbe riuscire a ingaggiarlo. Il Napoli, però, ha già il gradimento del centrocampista, con un contratto pronto per 5 anni a 1,8 milioni per Ounahi. Continua ad oscillare l’intesa con l’Angers da dopo il Mondiale. Il Leeds ha superato tutti con una maxi offerta da 25 milioni di euro. Meglio anche del Leicester che si è arenato a 18 milioni”.