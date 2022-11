GdS – Napoli in Turchia, ritiro meno lungo del previsto: l’obiettivo è una partenza bruciante

L’edizione di oggi della Gazzetta dello Sport ha sottolineato che lo staff tecnico e medico del Napoli stiano limando gli ultimi dettagli per mettere a regime la preparazione che la squadra di Spalletti farà in Turchia, ad Antalya:

“Per riuscire in una nuova partenza bruciante si è scelto di andare ad Antalya, dove il Napoli dovrebbe soggiornare leggermente meno del previsto (una dozzina di giorni) con l’obiettivo di svolgere un lavoro di “rifinitura” perché quello in Turchia non sarà un ritiro in tutto e per tutto assimilabile a quello estivo. Dunque, si lavorerà in maniera diversa rispetto a quanto fatto in estate a Dimaro prima e Castel di Sangro poi anche se non ci si discosterà da alcuni principi generali che per Spalletti sono sacri”.