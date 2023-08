GdS – Napoli-Lazio, Kvaratshelia dovrebbe essere titolare

La Gazzetta dello Sport si sofferma sull’azzurro Kvaratskhelia: “Era il 3 settembre di un anno fa, alla quinta giornata il Napoli veniva da due pareggi consecutivi e il neoacquisto aveva già segnato e confezionato assist per i compagni. Ma quella sera all’Olimpico fu il trascinatore contro una Lazio che era passata in vantaggio e nella prima mezz’ora si era dimostrata superiore. Kvara con una splendida “ruleta” aveva sganciato un destro che si era stampato sul palo. Fu il segnale della riscossa per gli azzurri che trovarono motivazioni per risollevarsi, pareggiare e poi vincere grazie a un gol di Khvicha iniziando una serie di ben 11 vittorie consecutive che misero la prima ipoteca sul campionato. La prima risposta a chi pensava che il georgiano potesse essere decisivo solo contro piccole avversarie. Invece in pochi giorni bissò la prestazione proprio in Champions contro il Liverpool di Jurgen Klopp, superando anche in tunnel uno dei migliori terzini destri, l’inglese Alexander Arnold”.