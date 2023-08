MSC Crociere, nuovo sponsor del Napoli: fra intrattenimento e casinò

Il blu del mare solcato dalle navi della MSC crociere si unisce al celeste della nuova maglia indossata dai calciatori del SSC Napoli per il campionato 2023-2024. MSC Crociere è da quest’anno lo sponsor ufficiale del Napoli: il marchio dell’armatore sarà apposto sul petto dei giocatori Campioni d’Italia uscenti.

Due le divise scelte per la squadra allenata ora da Rudi Garcia: una, dai classici colori azzurri della maglia e l’altra, completamente bianca con delle rifiniture blu scuro. Ma c’è di più. Il kit fornito ai calciatori si ispira al corredo distribuito alla squadra nell’annata 1984-1985, l’anno in cui Diego Armando Maradona entrava per la prima volta nella rosa partenopea.

Anche il colore della maglia è diverso, più chiaro e tendente al celeste, con lo scudetto al centro e il colletto tricolore. Nessun timore per le divise a tema a cui il Napoli ci ha abituati, la tradizione proseguirà anche quest’anno in occasione delle festività natalizie, del giorno di Halloween e di San Valentino.

MSC Crociere, fra attività di svago e casinò

La maglia del Napoli 2023/2024 è stata presentata a bordo della nave da crociera MSC World Europa, ormeggiata presso la stazione marittima del porto di Napoli. La scelta della MSC World Europa non è casuale, la nave infatti, è stata inaugurata soltanto il 20 dicembre scorso ed era presente ai Mondiali di calcio 2022 in Qatar come nave-hotel.

A bordo della Costa Crociere ci sono aree dedicate a molte attività di svago, come per esempio le sale da gioco e i tavoli verdi. Tuttavia, anche i tifosi del Napoli che non hanno ancora intrapreso un viaggio in crociera possono divertirsi con i giochi dei casino online, come la Roulette italiana e il Baccarat, e sfidare il banco in streaming, interagendo con un croupier in carne e ossa.

Fonte: Pixabay

I giochi da casinò presenti su piattaforme online specializzate sono ormai divenuti molto popolari, soprattutto per la loro fruibilità sui dispositivi mobile. Dall’inizio di quest’anno, statistiche ufficiali hanno riportato dati impressionanti: più di 7 milioni di nuovi account, sono stati aperti sui casinò online con licenza ADM, i quali offrono anche la possibilità di giocare sul proprio smartphone, attraverso le app dedicate.

Allenarsi sulle navi da crociera come i grandi calciatori del Napoli

I tifosi del Napoli che salpano con la MSC World Europa possono ammirare l’enorme galleria distribuita su più piani, da cui poter accedere alle varie sale. Su questa città galleggiante sono presenti anche negozi e ristoranti a tema che offrono degustazioni ai passeggeri e che sono dislocati in vari punti della nave.

Per proseguire il viaggio in relax, non manca un’area spa al coperto (sauna, idromassaggio, piscina termale) e un’ampia piscina con idromassaggio, sormontata da una grande cupola di vetro, con vista panoramica sul blu del mare.

All’interno del grande catamarano sono disponibili anche aree attrezzate dove poter svolgere un vero e proprio allenamento e curare la forma fisica sull’esempio dell’ex attaccante del Napoli, l’olandese Dries Mertens, autore di ben 148 reti in 9 stagioni con la casacca azzurra.

La nuova maglia del Napoli per un grande campionato 2023/24



Fonte: Pixabay

Con la sua nuova maglia, il Napoli calcio è chiamato a confermare la splendida stagione 2022/2023, durante la quale la squadra ha saputo vincere il suo terzo scudetto e portare il team partenopeo a uno storico quarto di finale di Champions League. E chissà che quest’anno non si possa osare di più, ma scaramanticamente attendiamo gli esiti al termine della stagione della società calcistica partenopea che, quest’anno, ha visto il cambio di panchina e il passaggio di testimone da Spalletti a Garcia.