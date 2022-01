GdS – Napoli, Lobotka è blindato fino al 2025: lo slovacco è stato un buon investimento

La Gazzetta dello Sport scrive a proposito del centrocampista Stanislav Lobotka che il Napoli ha già blindato fino al 2025: “Dunque quei 20 milioni che sembravano sprecati per il Napoli nel gennaio 2020 ora diventano un buon investimento, già in buona parte ammortizzato. Così come il contratto che con una opzione è già allungato fino al 2025 a una cifra inferiore ai 2 milioni netti all’anno, dunque in linea anche con la nuova strategia degli ingaggi voluta da Aurelio De Laurentiis, che in dicembre si è stupito proprio per il rendimento di Lobotka, e anche legato a questo il presidente ha detto che «Spalletti è il miglior allenatore che abbia mai avuto»”.