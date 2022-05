GdS – Napoli, se va via Mertens: occhi su Deulofeu e Bernardeschi

Secondo La Gazzetta dello Sport, il Napoli starebbe valutando i profili di Gerard Deulofeu e Federico Bernardeschi: “In pratica, il direttore sportivo del Napoli darà vita ad un vero e proprio “gioco delle coppie” per mettere a disposizione di Spalletti un organico omogeneo, tenendo conto di alcune figure “ibride” come Zielinski ed Elmas che possono collocarsi in più ruoli (il polacco potrebbe anche salutare in caso di richieste importanti). Così è facile accorgersi che sulla fascia sinistra d’attacco come alle spalle della punta centrale (specie qualora Mertens non dovesse rinnovare) potrebbe servire un elemento polivalente come Gérard Deulofeu o come Federico Bernardeschi”.