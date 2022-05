Repubblica – Salernitana, Cavani chiede un triennale da 5 milioni a stagione

La Repubblica ha fatto il punto sul possibile acquisto di Edinson Cavani da parte della Salernitana: “L’attaccante, che aveva sempre rifiutato di tornare in Italia se non per il Napoli, potrebbe ripensarci anche per ragioni geografiche e familiari. I suoi due figli (Lucas e Bautista), infatti, sono nati e vivono a Napoli con la madre Soledad. Ironia della sorte il piccolo Lucas, classe 2013, ha fatto ieri un provino per il vivaio azzurro (gioca nella scuola calcio Petrarca diretta da Rossano Vettosi). Il Matador (104 gol con il Napoli di Mazzarri) chiede un triennale da circa 5 milioni di euro a stagione. Cifre in linea con il suo pedigree, ma certamente fuori budget per la Salernitana. Il club granata sarebbe disposto a riconoscere un ingaggio di 3 milioni di euro a campionato, ma per soli due anni eventualmente con opzione”.