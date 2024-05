Il Napoli lavora per il match contro il Lecce. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, sono 4 i calciatori che Calzona monitorerà: “La vittoria terrebbe gli azzurri in corsa per la Conference League in caso di trionfo della Fiorentina. Ieri Calzona non ha potuto lavorare con la rosa al completo. Osimhen, Zielinski, Mario Rui e Ngonge infatti hanno svolto un programma personalizzato”