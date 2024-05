TMW – Futuro Gasperini, ecco le richieste del tecnico

Gian Piero Gasperini questa sera si giocherà la sua quarta finale alla guida dell’Atalanta. La prima in Europa, senza dubbio la più difficile perché il Bayer Leverkusen in questa stagione non ha mai perso. Ha stravinto la Bundesliga e nel fine settimana contenderà al Kaiserslautern la Coppa di Germania. Su 51 partite ne ha vinte 42. E insomma, è la più grande sorpresa del palcoscenico europeo in questa stagione. Gasperini le prime tre finali le ha tutte perse, l’ultima una settimana fa contro la Juventus. Tutte di Coppa Italia. Ha avuto il merito di portare l’Atalanta in questi otto anni a raggiungere vette prima inesplorate ma gli è sempre mancato il sigillo finale. Vincere stasera vorrebbe dire sublimare nel migliore dei modi un ciclo straordinario. Chissà se vincere o non vincere influirà sulla scelta che prenderà Gasperini il giorno dopo, quando l’incontro col patron Antonio Percassi servirà per fare chiarezza su quale sarà il suo futuro. Ha un altro anno di contratto con l’Atalanta e i vertici del club nerazzurro – pur senza entrare nei dettagli – hanno già aperto a un rinnovo dell’attuale contratto. Il punto però per il tecnico non è proprio questo: dopo la migliore stagione della storia del club, Gasperini vuole idee chiare sul progetto che verrà. Con chi, ad esempio, verrà sostituito Teun Koopmeiners. Quali sono i giocatori che potranno migliorare l’attacco e soprattutto la difesa in una stagione ricca di impegni. Difficile che Percassi possa dare risposte chiare a queste domande, in passato ha quasi sempre lavorato a vista. Ma l’Atalanta dal canto suo metterà sul piatto sfide certamente più interessanti del Napoli: la Dea 2024/25 parteciperà sia alla prossima super Champions che alla Supercoppa in Arabia. E poi l’Atalanta da anni può contare su uno straordinario centro tecnico come Zingonia (molto meglio di Castel Volturno) che Gasperini conosce le sue tasche. Pur con tutti gli alti e bassi del caso, il rapporto coi Percassi va avanti da otto anni. Non sono aspetti da sottovalutare.