GdS – Ndombele potrebbe saltare lo Spezia per influenza

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Tanguy Ndombele, centrocampista del Napoli, potrebbe saltare la gara contro lo Spezia a causa di una sindrome influenzale: “Ieri il Napoli ha ripreso ad allenarsi a Castel Volturno, in vista della partita di domenica prossima a La Spezia. Squadra prima impegnata in palestra e poi in campo per esercitazioni tattiche. Il centrocampista francese Tanguy Ndombele non ha preso parte alla seduta per una sindrome influenzale: rischia di non partire per la Liguria sabato”.