Il Mattino – Il contratto di Zielinski scade nel 2024, ma il Napoli non ha fretta di rinnovare

Secondo Il Mattino, Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, potrebbe discutere del suo rinnovo di contratto con gli azzurri al termine della stagione: “Zielinski è tornato a brillare. Contro la Roma abbiamo rivisto il vero Piotr, quel centrocampista capace di fare la differenza con una giocata delle sue. Ballare tra attacco e difesa con grande qualità e intensità non è da tutti, per questo è l’uomo in più di Spalletti. Il polacco andrà in scadenza a giugno 2024, ma per il Napoli non è ancora tempo di discutere del rinnovo. Meglio aspettare la fine della stagione e concentrare ogni energia su quest’annata record, tra campionato immacolato e ottavi di Champions League. Intanto contro Mourinho Zielinski ha timbrato quota 308 presenze con il Napoli, raggiungendo Maggio al decimo posto della classifica all time degli azzurri”.