GdS – Osimhen, martedì mattina l’esame decisivo: voleva esserci già a Lecce

L’edizione di oggi della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano sarebbe partito volentieri per Lecce-Napoli:

“Spalletti, pensando prima al risultato, ha comunque l’esigenza di dare minutaggio a entrambi gli altri due centravanti per alzare il rispettivo livello di forma. Perché non si può essere certi del rientro del capocannoniere Osimhen mercoledì a San Siro. Fosse per Victor, ieri pomeriggio sarebbe partito per Lecce con la squadra, per giocare. Ma al di là delle sensazioni dell’atleta, che non sente più dolore, servirà un riscontro strumentale per valutare se la lesione distrattiva all’adduttore sinistra si è sanata. Martedì mattina il nigeriano sarà sottoposto agli esami e solo dopo si deciderà se farlo partire per Milano o lasciarlo a casa. La partita è importante, ma lo è ancora di più il resto della stagione da giocare per correre rischi”.