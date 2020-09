GdS – Per Gattuso Mertens non può giocare esterno nel tridente

Si avvicina l’esordio in campionato a Parma e il quesito che spopola a Napoli è: “come e chi giocherà in attacco”. In particolare, in molti continuano a chiedersi come potranno coesister Dries Mertens e Victor Osimhen. Secondo La Gazzetta dello Sport, Gattuso è convinto che i due possano convivere nel 4-2-3-1, con Mertens alle spalle del nigeriano, ma non nel 4-3-3. Per il tecnico partenopeo, infatti, Mertens, a 33 anni, non può essere sacrificato da esterno, ruolo che non occupa nemmeno nel Belgio, che invece gioca con il 4-3-2-1, dove “Ciro” è più a ridosso della punta centrale, come fa notare lo stesso Gattuso.