GdS – Rangers-Napoli, la società partenopea rimborserà i biglietti

La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul divieto ai tifosi del Napoli di partecipare alla trasferta di Glasgow contro i Rangers: “Mercoledì l’impianto sarà riempito da oltre 50 mila tifosi scozzesi, mentre a quelli napoletani è stata vietata la trasferta (proprio per i motivi suddetti) e dunque il club azzurro ha già informato che provvederà al rimborso in modalità che saranno comunicate successivamente. Per equità, sarà vietata agli scozzesi la trasferta nella gara di ritorno in programma al Maradona il 26 ottobre, nella quinta giornata del raggruppamento contro Ajax e Liverpool”.