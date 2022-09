Il Mattino – De Laurentiis è pronto a rinnovare il contratto di Spalletti: incontro in programma

Secondo quanto riportato da Il Mattino, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, vorrebbe rinnovare il contratto a Luciano Spalletti, allenatore dei partenopei: “De Laurentiis e Spalletti prima o poi dovranno affrontare il discorso rinnovo. Nessuno ha fretta di farlo, anche perché De Laurentiis ha l’opzione per il terzo anno. Ovviamente, non la eserciterà in maniera unilaterale, nel senso che è impensabile che lo faccia senza prima parlare con Spalletti e avere il suo via libera. C’è tempo. L’impressione è che sarà la pausa per i Mondiali il momento per cominciare a capirlo. La sensazione è che De Laurentiis chiederà pure i motivi dei cambi, ma che difficilmente se lo lascerà andare via”.