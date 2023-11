GdS – Real-Napoli, gli azzurri avrebbero meritato almeno il pareggio

La Gazzetta dello Sport ha analizzato la sconfitta del Napoli per 4-2 in casa del Real Madrid: “Il Napoli sbandava, soffriva l’alta marea madridista, ma avrebbe meritato di conservare il pari e di prendersi il pass. La squadra di Walter Mazzarri ha tenuto botta per gran parte del match, anzi per buoni tratti ha pure imposto palleggio e baricentro. Non ha avuto paura di guardare il Real Madrid negli occhi, l’ha attaccato nei limiti delle proprie possibilità. Si è sfarinato nella seconda metà della ripresa, quando Jude Bellingham è salito sul trono come nel primo tempo e ha imposto la propria legge di fuoriclasse nascente. L’universalità del suo talento rende impossibile un inquadramento”.