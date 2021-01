GdS – Roma, due positivi nello staff: El Shaarawy rimanda le visite mediche

Altre cattive notizie in casa Roma, che dopo aver riscontrato la positività al Covid-19 di due membri dello staff è in bolla. Le procedure di sicurezza, come previste da protocollo, sono scattate subito e la società nel frattempo si è mossa per sottoporre a tutto il gruppo squadra a test sierologici e tamponi. I risultati dovrebbero arrivare intorno alle 12:00, proprio a ridosso della gara contro lo Spezia in programma alle 15:00.

Dopo le assenze di Pedro e Mkhitaryan e a Dzeko fuori per motivi disciplinari, Fonseca deve far fronte a questo nuovo problema. Se non dovessero esserci ulteriori positivi la gara dovrebbe svolgersi regolarmente.

Come se non bastasse poi stamattina Stephan El Shaarawy è stato costretto a rimandare le visite mediche ,previste per le 9, dopo essere risultato anch’egli positivo al Covid-19 ma con carica virale bassa. L’attaccante è atterrato ieri nella capitale e il tampone a cui si è sottoposto è ancora risultato positivo. Il faraone dovrà aspettare ancora qualche giorno per aggregarsi poi alla rosa di Fonseca. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.