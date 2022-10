GdS – Roma-Napoli, Mourinho ha preparato una gabbia per Kvaratskhelia

La Gazzetta dello Sport ha svelato la mossa che avrebbe in mente Josè Mourinho, allenatore della Roma, per provare a fermare Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli: “Il primo calciatore a dover affrontare il georgiano sarà Zalewski che si allungherà oppure accorcierà in difesa a seconda dei movimenti di Kvara. Se poi il calciatore dovesse tagliare verso il centro allora toccherà a Camara prenderlo in consegna. Il raddoppio sarà garantito sempre da Mancini. Sono dunque tre i giallorossi che avranno un compito speciale stasera”.