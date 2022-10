Repubblica – Roma-Napoli, Politano e Mathias Olivera dovrebbero partire titolari

La Repubblica ha svelato le ultime novità di formazione del Napoli in vista della gara contro la Roma: “Spalletti vuole andare all’attacco anche all’Olimpico e questa volta potrebbe scegliere all’inizio l’artiglierà pesante, puntando su Osimhen. Raspadori e Simeone si dovranno quindi tenere quasi certamente pronti a dare il loro contributo partendo dalla panchina, in una partita che si annuncia molto intensa dal punto di vista fisico a centrocampo ci sarà ancora spazio per Ndombele, mentre Olivera e Politano sono in vantaggio su Mario Rui e Lozano”.