GdS – Sacchi: “Al Napoli manca Moggi”

Nell’edizione odierna di Linea Serie A, insieme con il direttore della Gazzetta dello Sport Stefano Barigelli, Arrigo Sacchi ha commentato l’ultima giornata di campionato concentrandosi sul gioco del Milan e dell’Inter, e lasciandosi andare ad una battuta sulle mancate vittorie del Napoli. Ecco quanto detto in risposta al direttore Barigelli, che aveva detto che Milan e Inter sono squadre più attrezzate per arrivare in fondo, e che se il Napoli non vince dall’epoca di Maradona un motivo ci sarà:

“Il Milan non è la più forte ma quella che è più vicina ad un calcio moderno e internazionale. Sta dimostrando un entusiasmo e uno spirito di squadra che poche posseggono. La più forte è l’Inter, però gioca il nostro calcio anni ’70. Lo fa bene, ma è un calcio antico, un calcio che a livello internazionale non ti aiuta. Vorrei, inoltre, aggiungere qualcosa a quanto detto dal direttore. Lui ha parlato di Maradona, ma al Napoli manche anche Moggi..”