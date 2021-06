GdS – Sembra ormai fatta per Hysaj alla Lazio: vicino anche l’arrivo di Maksimovic

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa un focus sul mercato in entrata della Lazio. Il primo colpo in arrivo dovrebbe essere Hysaj del Napoli e a seguire anche l’altro azzurro in scadenza Maksimovic potrebbe seguirlo: “Un paio di ali per volare davvero. Oltre a sistemare la difesa, è fatta per Hysaj, pure Maksimovic è vicino, la Lazio deve pensare anche a ridisegnare l’attacco in vista della svolta tattica che sarà impressa da Maurizio Sarri. Il passaggio al 4-3-3 renderà inevitabile l’acquisizione di nuovi attaccanti esterni”.