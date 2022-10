La Gazzetta dello Sport ha svelato un retroscena tra Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, e Khvicha Kvaratskhelia, attaccante azzurro: “Spalletti si incavolò e non poco contro i Rangers quando Kvara si divorò la rete dello 0-1 per eccesso di egoismo. La stampella non è volata, ma il georgiano ha imparato la lezione. Non è un caso che Spalletti punzecchi sempre Kvara. Il tecnico vede in lui grandi margini di miglioramento per questo vuole che sbagli meno ed impari sempre di più”.