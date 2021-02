Napoli Femminile, Pistolesi: “Abbiamo un certo carico di entusiasmo, con la Fiorentina servono tutte le motivazioni”

E’ tempo di concentrarsi di nuovo sul campionato per il Napoli Femminile, che domani alle 12:30 al Gino Bozzi affronterà la Fiorentina. Il tecnico delle azzurre Alessandro Pistolesi ha presentato così la gara: “Dobbiamo fare punti dove le dirette concorrenti con ogni probabilità non li faranno. Veniamo da un risultato importante contro il Bari ed abbiamo un certo carico di entusiasmo, ma la Viola non ci sottovaluterà affatto anche perché reduce dal ko contro l’Inter in Coppa Italia. Dovremo metterci tutte le motivazioni di cui disponiamo per colmare il gap di fronte ad un avversario difficilissimo. Sono felice del gruppo che la società mi ha messo a disposizione anche attraverso le ultime operazioni di mercato e convinto che possiamo compiere l’impresa che ci siamo prefissi.

Per la sfida contro la Fiorentina (rifinitura a Coverciano con annessa visita al Museo del Calcio) non sono state convocate Chatzinikolau, Cameron e Pedersen (oltre alla squalificata Nocchi).

A Firenze, nella prima gara esterna del girone di ritorno, farà il suo esordio come main sponsor del Napoli Femminile il prestigioso marchio Jaked. Brand di abbigliamento sportivo conosciuto da anni in tutto il mondo per essere al fianco della “Divina” Federica Pellegrini e dei più importanti nuotatori italiani, Jaked è già sponsor tecnico del Napoli Femminile e domani “debutterà” sulle maglie della squadra partenopea (nella foto l’attaccante Pia Rijsdijk).