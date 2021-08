GeVi Napoli Basket, domani alle 18:30 semifinale con il Baskonia

Torna in campo la Gevi Napoli Basket che, a partire da domani Venerdi 27 Agosto, sarà impegnata nel prestigioso torneo Internazionale amichevole “City of Cagliari”.

Il Trofeo , organizzato dal Comitato Regionale Sardegna della Fip, si disputerà il 27 e 28 agosto al PalaPirastu di Cagliari.

Gli azzurri giocheranno la prima semifinale domani alle 18,30 contro il Baskonia, squadra spagnola che parteciperà alla prossima Eurolega, allenata da Coach Ivanovic e che vanta nel suo roster giocatori di livello internazionale come Simone Fontecchio, miglior realizzatore della Nazionale Italiana alle ultime Olimpiadi. Nell’altra semifinale si affronteranno invece la Dinamo Sassari ed il Bayern Monaco.

Il giorno successivo, sabato 28 agosto, si terranno le due finali.

Un debutto di altissimo livello dunque per la nuova Gevi Napoli Basket che, ad una settimana dall’esordio ufficiale in Supercoppa Discovery+ con la Nutribullett Treviso,prevista per il 3 settembre alle ore 21,00 al PalaBarbuto, affronta un test probante in un torneo giunto alla sua undicesima edizione.

Dichiarazione Coach Sacripanti

“ Siamo molto contenti di poter partecipare a questo torneo. Cercheremo di mettere in campo le cose che abbiamo preparato in questi pochi giorni di allenamento. Ovviamente non sono tante ma cercheremo di farlo nel miglior modo possibile. E’ chiaro che il risultato non sarà la cosa più importante. Quello che serve è iniziare a trovare la condizione migliore ed il giusto feeling tra di noi, per imparare a conoscerci. Sicuramente ci farà bene stare qualche giorno fuori tutti insieme. “

Questo il roster della Gevi Napoli Basket che parteciperà al torneo :

0 Zerini, ,1 McDuffie, 6 Grassi, 7 Coralic, 8 Velicka, 11 Parks, 13 Marini, 14 Mayo, 15 Elegar, 16 Uglietti, 21 Lombardi, 25 Rich.