Non solo Correa. L’Inter, in questi giorni è impegnata anche nelle uscite. Una su tutti, quella di Lazaro in direzione Benfica. Sempre a centrocampo – sottolinea La Gazzetta dello Sport – un’uscita a sorpresa potrebbe favorire un ritorno di fiamma a sorpresa per Nahitan Nandez (vecchio pallino nerazzurro, in uscita da Cagliari).