GeVi Napoli Basket, Milicic alla vigilia: “Sfida complicata e dura contro l’Olimpia Milano”

La GeVi Napoli Basket domani affronterà l’Olimpia Milano in un match importantissimo in chiave playoffs. Sia gli azzurri che i padroni di casa sono reduci da una sconfitta, contro Pistoia e Venezia. Di seguito le parole di coach Milicic alla vigilia della partita:

“Affrontiamo Milano in un momento della stagione dove stanno giocando un’ottima pallacanestro, e sono reduci dalle vittorie in Eurolega contro Monaco e Fenerbahce. Questi due successi da soli sono una dichiarazione evidente di chi sono loro in questo momento. Noi siamo in un periodo non facile, ma vogliamo dare una svolta per disputare al meglio le ultime giornate di campionato, ed assolutamente migliorare i problemi che in questo momento ci troviamo davanti. Per noi sarà una sfida molto dura e complicata andare a Milano e competere ad alti livelli contro una squadra così forte”